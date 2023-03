Rússia realiza ataques aéreos na Ucrânia

Apoie o 247

ICL

Reuters - As forças russas desencadearam uma onda de ataques aéreos no norte e no sul da Ucrânia enquanto o presidente Vladimir Putin se despedia na quarta-feira do líder chinês Xi Jinping após uma visita de dois dias a Moscou de seu colega e "querido amigo".

Durante a noite de quarta-feira, sirenes de ataque aéreo soaram na capital Kiev e em partes do norte da Ucrânia.

Enquanto isso, em Bakhmut, o local da batalha de infantaria mais mortífera da Europa desde a Segunda Guerra Mundial, permanece indefinida.

Ainda existe o perigo de que a guarnição ucraniana em Bakhmut possa ser cercada, disse o Ministério da Defesa da Grã-Bretanha em sua atualização de informes de inteligência na quarta-feira (22).

Bakhmut se tornou um objetivo chave para Moscou, que vê a cidade como um trampolim para completar sua conquista da região leste de Donbass.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.