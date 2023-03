Rússia realiza bombardeios em várias regiões da Ucrânia

Várias regiões do país estão atualmente sem eletricidade edit

247 - No início da manhã desta quinta-feira (9), houve explosões em várias regiões ucranianas. Durante a noite já se ouviram alertas antiaéreos em todo o país e realizaram-se os primeiros ataques contra infraestruturas críticas, informa Russia Today.

De acordo com a mídia local, os impactos de foguetes ocorreram nas regiões de Kiev, Dnepropetrovsk, Rovno, Nikolayev, Odesa, Ivano-Frankovsk, Kharkov, Ternopol e Khmelnitsky, entre outras. Por seu lado, o prefeito de Kiev, Vitali Klichkó, ​​disse que houve explosões na capital ucraniana.

O governador de Odessa, Maxim Marchenko, relatou lançamentos maciços de foguetes e um impacto na infraestrutura de energia, causando quedas de energia. Dnepropetrovsk, Nikolayev, Ternopol e Lvov também perderam o poder.

Cerca de 15 impactos foram registrados em Kharkiv, a maioria em instalações de energia. De acordo com os canais locais do Telegram, Kiev está enfumaçada após as explosões e um incêndio começou na região de Dnepropetrovsk.

A Administração Militar de Kiev informou que os restos de um míssil interceptado pelos sistemas de defesa aérea ucranianos deixaram dois feridos.

