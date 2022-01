Rússia realiza exercícios de grande escala no Mar Negro em meio a tensões na Ucrânia

Apoie o 247

(Xinhua) -- Mais de 20 navios de guerra russos e embarcações de apoio deixaram suas bases para exercícios no Mar Negro, informou o Ministério da Defesa da Rússia na quarta-feira.

O grupo naval, que consiste em fragatas, navios-patrulha, navios de mísseis, navios de desembarque, navios anti-submarinos e caça-minas, navegavam em direção às áreas designadas, informou o Ministério da Defesa em comunicado.

No caminho para os exercícios, as embarcações russas praticarão comunicações, manobras seguras em áreas com navegação intensiva e defesa aérea, acrescentou.

Na segunda-feira, outros 20 navios de guerra russos e embarcações de apoio iniciaram exercícios de grande escala no Mar Báltico para realizar tarefas antissubmarino, defesa aérea e varredura de minas, de acordo com outro comunicado.

Esses exercícios ocorreram quando a Organização do Tratado do Atlântico Norte estava colocando forças de prontidão e enviando navios e caças adicionais para a Europa Oriental, à medida que as tensões dentro e ao redor da Ucrânia aumentavam.

