Rússia rebate acusação de 'chantagem de gás' da União Europeia

Do RT - A Rússia negou usar as exportações de gás natural como uma ferramenta para “chantagear” a Europa, uma afirmação feita pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Falando a repórteres na quarta-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a mudança para o comércio de gás em rublos decorre das próprias ações da UE.

“Isso não é chantagem. A Rússia tem sido e continua sendo um fornecedor confiável, comprometido com suas obrigações. As condições que foram delineadas no decreto presidencial, a necessidade delas foi causada por medidas hostis sem precedentes contra nós”, afirmou Peskov, acrescentando que a decisão foi comunicada aos compradores de gás natural muito antes de entrar em vigor.

"Fomos roubados de uma quantidade significativa de nossas reservas. E isso exigiu uma transição para um novo sistema", disse o porta-voz do Kremlin.

Na quarta-feira, von der Leyen acusou Moscou de usar o comércio de gás natural como uma ferramenta de "chantagem" após a decisão da Gazprom de interromper as exportações para a Polônia e a Bulgária. O presidente da Comissão Europeia descreveu a medida como “injustificada e inaceitável”, acrescentando que destacou a “falta de confiabilidade da Rússia como fornecedora de gás”.

“O anúncio da Gazprom de interromper unilateralmente a entrega de gás a clientes na Europa é mais uma tentativa da Rússia de usar o gás como instrumento de chantagem” , afirmou.

A decisão de interromper completamente as exportações de gás para a Bulgária e a Polônia foi anunciada pela Gazprom na manhã de quarta-feira, com a gigante de energia citando o fato de os dois países não pagarem em rublos pelo combustível entregue em abril.

O fornecimento de gás só será retomado quando os dois países cumprirem o novo esquema de pagamento da Rússia, disse a empresa, alertando Sofia e Varsóvia contra a tentativa de desviar o gás russo em trânsito destinado a outros países.

Outros países podem ser cortados do fornecimento de gás russo se não mudarem para o esquema de pagamento em rublos, alertou Peskov. Para evitar isso, eles precisam abrir contas no Gazprombank e fazer pagamentos em euros ou dólares que seriam convertidos em rublos.

“Não há dificuldades adicionais para os compradores aqui. É um sacrifício da economia nacional por causa de falsos preconceitos, o desejo de punir nosso país em detrimento de seus próprios cidadãos” , disse ele, acrescentando que a Rússia já calculou os riscos que o impasse em curso pode trazer para a economia nacional. e tomadas medidas de precaução.

O esquema de pagamento em rublos foi anunciado pelo presidente russo, Vladimir Putin, no final de março. A medida se aplica a países que impuseram sanções à Rússia, mas continuam importando seu gás.

Desde então, vários importadores sinalizaram sua prontidão para aceitar o esquema proposto por Moscou. Na segunda-feira, a Uniper, maior compradora de gás russo da Alemanha, disse que seria possível pagar por suprimentos futuros na moeda nacional russa sem violar as sanções ocidentais.

