Rússia rejeita acusação de genocídio na Ucrânia

LVIV, Ucrânia, 10 Mar (Reuters) - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que o avanço de suas forças na Ucrânia estava indo de acordo com o plano e o cronograma. A Rússia chama sua incursão de "operação especial" para desarmar seu vizinho e desalojar líderes que chama de "neo-nazistas". e nega que esteja pratizando genocídio.

A guerra da Rússia na Ucrânia entrou na terceira semana nesta quinta-feira (10) sem nenhum de seus objetivos declarados alcançado, apesar de pessoas mortas, mais de dois milhões de refugiados feitos e milhares forçados a se esconder em cidades sitiadas sob implacável bombardeamento.

A Ucrânia disse que a Rússia está realizando um "genocídio" ao bombardear um hospital infantil na cidade de Mariupol. A Rússia disse que os relatos eram "notícias falsas", já que o prédio era uma antiga maternidade que havia sido tomada por tropas há muito tempo.

Os objetivos declarados de Moscou de esmagar os militares ucranianos e derrubar o governo eleito pró-Ocidente do presidente Volodymyr Zelenskiy permaneceram fora de alcance, com Zelenskiy inabalável e a ajuda militar ocidental fluindo através das fronteiras polonesas e romenas.

O Ministério da Defesa do Reino Unido disse na quinta-feira que uma grande coluna russa a noroeste de Kiev fez pouco progresso em mais de uma semana e estava sofrendo perdas contínuas. Ele acrescentou que, à medida que as baixas aumentam, o presidente russo, Vladimir Putin, teria que recorrer às forças armadas para substituir as perdas.

As sanções lideradas pelo Ocidente, projetadas para cortar a economia e o governo russos dos mercados financeiros internacionais, também estavam começando a morder, com o mercado de ações russo e o rublo despencando e os russos comuns correndo para acumular dinheiro.

