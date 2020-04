Rússia rejeita campanha de difamação contra a China em meio à pandemia do coronavírus

O presidente russo, Vladimir Putin, expressou em conversa telefônica com o presidente chinês Xi Jinping sua rejeição às acusações contra o país asiático em plena pandemia do coronavírus edit

247 - O presidente russo Vladimir Putin manteve uma conversa por telefone com seu colega chinês Xi Jinping na quinta-feira (16), com o qual fez um balanço da situação global da pandemia de coronavírus e também rejeitou a campanha de estigmatização contra da China.

O presidente russo expressou sua rejeição categórica dos argumentos manipulados para atacar o país asiático, que acusam a China de não ter informado a comunidade internacional a tempo sobre o surto de covid-19 na cidade de Wuhan, informa a Telesul.

De acordo com uma declaração publicada no site do governo russo, Putin elogiou a gestão eficiente do governo da China diante dos esforços feitos para combater o coronavírus.

O presidente russo enfatizou a importância de manter a cooperação com a China em questões econômicas e de saúde para combater a pandemia, da mesma forma que expressou sua confiança em continuar a fortalecer os laços de amizade e cooperativismo para superar os desafios globais.

Por sua vez, o presidente da China, Xi Jinping, alertou durante o diálogo que está se aproximando uma campanha de difamação contra seu país, o que indica que o objetivo internacional é politizar a ameaça global do coronavírus. "A politização da pandemia e a estigmatização da China não contribuem para a colaboração internacional", afirmou o presidente chinês.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.