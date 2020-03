247 - “Rejeitamos fortemente todas essas acusações. De fato, elas são feitas logo depois que os terroristas em Idlib começaram sua ofensiva contra as forças sírias”, disse nesta quarta-feira (4) o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov, sobre um relatório da ONU que acusa seu país de atacar civis.

O porta-voz do Kremlin denunciou o relatório publicado na segunda-feira pela Comissão Independente de Inquérito sobre a Síria da ONU, no qual se afirma que a Rússia, principal aliada do governo da Síria realizou ataques aéreos contra civis.

A Rússia garante que está na Síria para combater grupos terroristas, a pedido do governo nacional.

Informações de HispanTV.