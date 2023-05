Rússia responderá ao ataque da Ucrânia ao Kremlin quando julgar necessário, diz diplomata

Apoie o 247

Google News

TASS - A Rússia responderá ao ato de terrorismo da Ucrânia na forma de uma tentativa de ataque de drones ao Kremlin quando considerar necessário, disse o embaixador russo nos Estados Unidos, Anatoly Antonov, nesta quarta-feira (3).

"Como os americanos reagiriam se um drone atingisse a Casa Branca, o Capitólio ou o Pentágono? A resposta é óbvia para qualquer político, assim como para o cidadão comum: a punição seria dura e inevitável", disse ele. "A Rússia responderá a este ataque terrorista insolente e presunçoso. Responderemos quando considerarmos necessário. Responderemos de acordo com as avaliações da ameaça que Kiev representava para a liderança de nosso país."

Ele enfatizou que as declarações das autoridades americanas "são impressionantes em seu cinismo e absurdo". "Os EUA não acharam possível reconhecer o que é óbvio - foi uma ação terrorista planejada pelo regime de Zelensky e uma tentativa de assassinato contra o presidente da Federação Russa. Além disso, o momento não foi escolhido por acaso - antes do Dia da Vitória e o desfile de 9 de maio, onde os planos prevêem a presença de convidados estrangeiros", disse Antonov. "As teses de que este ato de terrorismo foi supostamente uma 'operação de bandeira falsa' são blasfemas e enganosas. Ou seja, [supostamente] foi a própria Rússia que encenou uma provocação contra o coração de nosso estado?!"

Segundo o diplomata russo, Moscou esperava que o governo dos Estados Unidos "tivesse a coragem e a dignidade de condenar esse ato terrorista". "O mundo se lembra de como, em 2001, o presidente russo foi o primeiro a ajudar o povo americano, que foi submetido ao ataque terrorista. Tudo está esquecido. Hoje os Estados Unidos estão protegendo os criminosos de Kiev. As declarações de oficiais de alto escalão que Kiev pode escolher como se defender são o exemplo clássico de padrões duplos, uma política de encorajamento do regime de Zelensky a atacar a Federação Russa. As palavras dos burocratas sobre supostamente impedir o regime nazista de Kiev de atingir alvos fora suas fronteiras são uma falsa farsa", disse.

"As atrocidades do regime de Zelensky e a indulgência do Ocidente apenas atestam o fato de que nossos adversários não desejam buscar a paz, salvar milhares de vidas de ucranianos comuns. Definitivamente, levaremos essa circunstância em consideração ao trabalhar nossa estratégia para implementar as metas e objetivos da operação militar especial", alertou.

Na noite de 3 de maio, a Ucrânia tentou usar dois drones para atacar a residência do presidente russo, Vladimir Putin, no Kremlin, informou o serviço de imprensa do Kremlin. Os militares russos e os serviços especiais desativaram prontamente os drones. Putin não se machucou e continuou a trabalhar rotineiramente. O Kremlin disse que vê isso como um ataque terrorista planejado e um atentado contra a vida do presidente russo. A Rússia se reserva o direito de retaliar no momento certo e da maneira que julgar apropriada, acrescentou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.