Rússia retira 10 mil soldados da fronteira com a Ucrânia

DW e 247 - A Rússia anunciou no sábado (25) que 10.000 soldados concluíram os exercícios militares de um mês perto da Ucrânia e retornariam às suas bases permanentes.

A notícia chega em meio a acusações de países ocidentais de que a Rússia está planejando uma invasão da Ucrânia, algo que o Kremlin nega.

O Ministério da Defesa russo disse em um comunicado que as operações para as forças do Distrito Militar do Sul ocorreram em Volgogrado, Rostov, Krasnodar e na Crimeia anexada, áreas nas imediações da Ucrânia.



O Ministério esclareceu que os exercícios militares também ocorreram em territórios russos mais distantes da fronteira com a Ucrânia: nas regiões de Stavoropol, Astrakhan, no norte do Cáucaso, mas também na Arménia, Abkhazia e Ossétia do Sul.

