Rússia revisará decisão do tribunal holandês no caso do acidente do voo MH17

TASS - Moscou examinará a decisão de um tribunal holandês no caso do acidente da Boeing em 2014 na região de Donetsk, na Ucrânia, disse o porta-voz adjunto do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Ivan Nechayev, em entrevista coletiva na quinta-feira.

"Vamos analisar esta decisão porque, no que diz respeito a todas essas questões, todas as nuances são importantes", disse ele. "Estaremos prontos para fazer um comentário depois de examinar este documento legal", acrescentou Nechayev.

Mais cedo na quinta-feira, um tribunal holandês começou a julgar o caso do acidente do MH17, dizendo que o Boeing havia sido abatido por um míssil Buk disparado perto do assentamento de Pervomayskoye, que na época era controlado pela milícia da República Popular de Donetsk (DPR).

O voo MH17 da Malaysia Airlines de Amsterdã para Kuala-Lumpur caiu na região de Donetsk, na Ucrânia, em 17 de julho de 2014, matando 298 pessoas de dez países. Em junho de 2019, a Equipa de Investigação Conjunta (JIT) anunciou ter identificado um grupo de quatro pessoas, suspeitas de estarem envolvidas no incidente. Eles são o ex-líder da milícia na autoproclamada República Popular de Donetsk, Igor Girkin, também conhecido como Igor Strelkov, e seus subordinados Sergey Dubinsky, Oleg Pulatov e Leonid Kharchenko. O julgamento contra eles começou na Holanda em 9 de março de 2020. Eles são acusados ​​de entregar um sistema de mísseis Buk da Rússia para a Ucrânia. O julgamento está ocorrendo na ausência do acusado, com dois advogados holandeses representando os interesses de Pulatov. A promotoria exige prisão perpétua para todos os réus. Os advogados também buscam uma indenização material para os parentes das vítimas. As autoridades russas expressaram repetidamente sua falta de confiança nos resultados do trabalho do JIT e apontaram a falta de fundamento das acusações, bem como a falta de vontade de usar as conclusões de Moscou durante a investigação.

