Rússia sanciona Kamala Harris, Mark Zuckerberg e mais 27 cidadãos dos EUA

Sputnik - A Rússia anunciou sanções contra 29 personalidades importantes nos EUA, e outras 61 do Canadá, citando a promoção da russofobia.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia publicou na quinta-feira (21) uma lista de 29 cidadãos dos EUA, composta por autoridades, empresários, especialistas e jornalistas "dando forma à agenda russofóbica".

"Em resposta às sanções russas em constante expansão, nas quais a administração de Joe Biden inclui cada vez mais cidadãos da Rússia, tanto responsáveis e seus familiares como representantes da comunidade empresarial, cientistas e figuras culturais, foram inseridos na lista de bloqueio 29 americanos entre autoridades, empresários, especialistas e jornalistas dando forma à agenda russofóbica, bem como cônjuges de vários altos funcionários", disse o ministério.

Além de Kamala Harris, vice-presidente dos EUA, a proibição permanente de entrar na Rússia é aplicada a Kathlene Hicks, vice-secretária de Defesa; Christopher Grady, vice-presidente do Estado-Maior Conjunto; John Kirby, porta-voz do Pentágono; e outros indivíduos, incluindo na área da mídia, redes sociais e empresas, tais como Mark Zuckerberg, cofundador e CEO da empresa Meta (empresa extremista, banida no território da Rússia).

Em breve, Moscou alargará a lista de sanções de resposta às aplicadas pelos EUA contra a Rússia, relatou a chancelaria russa, sem indicar uma data.

Outras pessoas sancionadas incluem Brian Moynihan, CEO do Banco da América; Phebe Novakovic, CEO da empresa de defesa e aeroespacial General Dynamics; Kathy Warden, CEO da empresa de defesa e aeroespacial Northrop Grumman; William Brown, CEO da montadora L3Harris Technologies; e Wahid Nawabi, CEO da montadora AeroVironment.

Restrições contra cidadãos do Canadá

O governo russo também impôs sanções a 61 cidadãos do Canadá.

"Em resposta às contínuas sanções antirrussas impostas pelo gabinete de Ottawa, incluindo uma proibição de entrada no Canadá e outras medidas discriminatórias contra funcionários, militares, especialistas e jornalistas russos, outro grupo de cidadãos canadenses está sendo colocado na lista de bloqueio de forma permanente", disse o Ministério das Relações Exteriores da Rússia.

