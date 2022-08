Rússia se aproxima do Irã para combater sanções ocidentais

Apoie o 247

TASS - Rússia e Irã estão fortalecendo as relações à luz das sanções ocidentais contra os dois estados, o que preocupa Washington, escreveu o colunista Benoit Faucon em sua coluna para o Wall Street Journal.

De acordo com o artigo, "Irã e Rússia estão forjando laços mais estreitos do que nunca, já que seu isolamento internacional leva os dois inimigos americanos a mais comércio e cooperação militar, alarmando Washington".

"Os dois estados compartilham uma oposição a uma ordem mundial liderada pelos EUA e ambos sofrem duras sanções dos EUA. papel de potência dominante na Ásia Central e no Cáucaso", escreve Faucon.

Ele acredita que "uma aliança Rússia-Irã mais próxima ajudaria os dois países a mitigar o impacto das sanções ocidentais, encontrando novos mercados para seus produtos e aumentando a cooperação militar".

Ao mesmo tempo, de acordo com o artigo "No geral, o comércio bilateral aumentou 10% entre a Rússia e o Irã este ano. Em 2021, o comércio entre os dois países subiu 80% para US $ 4 bilhões, segundo a Rússia".

