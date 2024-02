Rússia se opõe a projeto de resolução dos EUA sobre Gaza no Conselho de Segurança da ONU

Apoie o 247

TASS - A Rússia apela ao Conselho de Segurança da ONU para não apoiar o projeto de resolução dos EUA sobre o Oriente Médio, dizendo que este documento nada mais é do que uma licença para matar civis palestinos, disse o Representante Representante Permanente da Rússia na ONU, Vasily Nebenzya.

"O projeto de resolução alternativo do Conselho de Segurança sobre Gaza proposto pelos EUA não contém um apelo a um cessar-fogo e visa alargar o guarda-chuva da ONU sobre a operação israelita na Faixa de Gaza. Esta não é de forma alguma uma alternativa, mas outra licença para matar civis palestinos que os EUA estão determinados a dar a Israel, submetendo-o desta vez ao Conselho de Segurança da ONU. Instamos os membros do Conselho a não apoiarem este esforço destrutivo", disse ele no seu discurso no Conselho de Segurança da ONU.

“Ao bloquear os esforços internacionais para acabar com a violência em Gaza, Washington assume total responsabilidade pelo número sem precedentes de vítimas civis desta escalada, cujo número já se aproximou dos 30.000. Este é o preço do veto americano no Conselho da ONU”, afirmou. disse ele, acrescentando que um cessar-fogo urgente e o cumprimento por parte de Israel do direito humanitário internacional são "o único e vital imperativo para evitar a fome em massa em Gaza".

"No entanto, todas as tentativas do Conselho para adotar tal decisão foram bloqueadas pelos EUA, que usaram o seu veto quatro vezes. Tendo como pano de fundo dezenas de milhares de mortos e pessoas famintas em Gaza, a delegação dos EUA continua a argumentar cinicamente que um cessar-fogo é quase perigoso porque irá minar alguma frágil diplomacia dos EUA no terreno", destacou o diplomata.

Em 20 de Fevereiro, os EUA bloquearam mais uma vez a adoção pelo Conselho de Segurança da ONU de um projeto de resolução que apelava a um cessar-fogo imediato em Gaza. Treze dos 15 membros do Conselho de Segurança, incluindo a Rússia e a China, votaram a favor do documento apresentado pela Argélia. O Reino Unido absteve-se e os Estados Unidos vetaram a resolução.

O Conselho de Segurança da ONU deveria considerar a imposição de sanções contra os países que obstruem o acesso humanitário à Faixa de Gaza, disse Nebenzya.

"A nota emitida pelo Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos Humanitários, de acordo com a Resolução 2417 do Conselho de Segurança (adotada em 2018 e condenando o uso da fome contra civis como método de guerra - TASS), não deixa ao Conselho de Segurança da ONU outra escolha senão continuar a procurar um cessar-fogo para criar as condições necessárias ao trabalho do pessoal humanitário e médico.(...)Também é importante não esquecer que, de acordo com as disposições da resolução acima mencionada, o Conselho de Segurança tem o direito de considerar impor sanções contra aqueles que obstruem o acesso humanitário aos necessitados. Acreditamos que agora é o momento de ativar esta disposição", disse ele.

Nebenzya destacou que o cessar-fogo “é importante antes de tudo para a criação de corredores humanitários seguros e ininterruptos”. “Além da entrega de ajuda através deles, é necessário estabelecer a evacuação de pessoas gravemente doentes que, na falta de tratamento, enfrentam a morte iminente em Gaza”, acrescentou.

Financiamento para a UNRWA

"Outro exemplo chocante é a prontidão com que vários doadores ocidentais, mesmo antes de a investigação estar concluída, suspenderam o financiamento da UNRWA no meio da catástrofe humanitária na Faixa de Gaza, colocando as atividades da agência à beira do colapso. Esta medida dificilmente pode ser visto como outra coisa senão a flagrante chantagem imoral dos doadores e a politização das questões humanitárias. Esperamos que o Conselho tenha a oportunidade de discutir esta questão separadamente nos próximos dias", disse ele numa reunião do Conselho de Segurança da ONU.

No final de Janeiro, vários países, incluindo os EUA, o Reino Unido, a Alemanha e o Canadá, anunciaram a suspensão do financiamento da UNRWA devido a suspeitas de ligações ao movimento radical palestiniano Hamas. O Comissário-Geral da UNRWA, Philippe Lazzarini, ordenou a demissão de vários funcionários da agência supostamente envolvidos num ataque de militantes do Hamas a Israel em Outubro de 2023.

O projeto de resolução dos EUA

Os EUA já tinham preparado o seu próprio projeto de resolução sobre o Oriente Médio. O documento dos EUA não apela a um cessar-fogo imediato, mas inclui apenas um parágrafo que enfatiza o apoio a um cessar-fogo temporário em Gaza "se viável", desde que todos os reféns sejam libertados.

