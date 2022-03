Rússia se propõe a sediar o primeiro congresso antifascista do mundo

A iniciativa visa “unir os esforços da comunidade internacional na luta contra a ideologia do nazismo”, disse ele. ministro da Defesa russo, Sergey Shoigu edit

Agência RT - O ministro da Defesa russo, Sergey Shoigu, anunciou planos para sediar o primeiro Congresso Internacional Antifascista, aumentando o esforço de Moscou para combater o nazismo em meio à crise na Ucrânia.



Shoigu disse a repórteres sobre o novo evento na terça-feira, dizendo que será realizado em agosto, em conjunto com o fórum internacional de tecnologia militar “Exército-22” perto de Moscou. A iniciativa visa “unir os esforços da comunidade internacional na luta contra a ideologia do nazismo, neonazismo em qualquer forma de sua manifestação no mundo moderno”, disse ele.



A Rússia está chamando a atenção para sua agenda antifascismo em um momento em que está travando um conflito na Ucrânia em parte para “desnazificar” a ex-república soviética.

“Seus pais, avós e bisavós não lutaram contra os ocupantes nazistas e defenderam nossa pátria comum para permitir que os neonazistas de hoje tomem o poder na Ucrânia”, disse o presidente Vladimir Putin na semana passada, anunciando a operação militar contra Kiev.



Enquanto os EUA e outros membros da OTAN acusaram a Rússia de citar falsos pretextos para justificar uma “guerra desnecessária” na Ucrânia, Moscou argumentou que os líderes ocidentais estão apoiando os neonazistas no país. Estima-se que 27 milhões de cidadãos soviéticos foram mortos durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente pela Alemanha nazista. A Ucrânia moderna abraçou vários colaboradores nazistas da Segunda Guerra Mundial – incluindo Stepan Bandera – como heróis nacionais.



Delegações de 129 países teriam sido convidadas a participar do fórum militar. Não está claro quanta participação internacional o Congresso Antifascista atrairá, em um momento em que os EUA e seus aliados estão pedindo a países de todo o mundo que punam e isolem a Rússia pelo conflito na Ucrânia.

