Rússia se reserva o direito de tomar contramedidas em meio à guerra híbrida total, diz diplomata

TASS - Moscou se reserva o direito de tomar as medidas adicionais necessárias para garantir a segurança nacional em meio à guerra híbrida total do Ocidente, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, em comunicado na segunda-feira (27).

"Seria ingênuo esperar que não tomaremos nenhuma contramedida militar e técnica neste campo depois que o Ocidente lançou uma guerra híbrida total contra a Rússia e os EUA e a Otan anunciaram planos para nos infligir 'uma derrota estratégica'. Reservamo-nos o direito de tomar as medidas adicionais necessárias para garantir a segurança da Rússia e seus aliados", enfatizou a diplomata.

