Rússia se torna 2º maior fornecedor de petróleo da Índia

Apoie o 247

ICL

RT - A Rússia se tornou o segundo maior fornecedor de petróleo bruto da Índia em maio, já que Nova Délhi está estocando a commodity russa com desconto, informou a Reuters na segunda-feira, citando fontes comerciais.

Segundo o relatório, as refinarias indianas receberam cerca de 819.000 barris por dia de petróleo russo no mês passado, em comparação com cerca de 277.000 em abril.

O Iraque manteve sua posição como o maior fornecedor de petróleo da Índia, enquanto a Arábia Saudita, que anteriormente era o segundo maior exportador da Índia, caiu para o terceiro lugar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No geral, as importações de petróleo da Índia em maio totalizaram 4,98 milhões de barris por dia, um aumento de 5,6% em relação ao mês anterior e cerca de 19% em relação ao ano anterior, uma vez que as refinarias domésticas foram forçadas a aumentar a produção em meio à crescente demanda.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Muitos compradores de petróleo começaram a desprezar o petróleo russo quando as sanções ocidentais atingiram o país em resposta à operação militar da Rússia na Ucrânia, lançada no final de fevereiro. O Reino Unido e os EUA chegaram ao ponto de colocar um embargo ao petróleo russo, com a UE também planejando a mudança em alguns meses. A Rússia, por sua vez, ofereceu descontos recordes em seu petróleo para atrair compradores, o que levou a China e a Índia a intensificarem suas compras.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apesar dos pedidos para cortar os laços com a Rússia, a Índia disse que precisava de suprimentos extras de petróleo para evitar um aumento no preço do combustível em casa e observou que suas importações russas representavam uma mera fração das necessidades gerais de petróleo do país.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE