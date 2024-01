Rússia sobre o apoio da Alemanha a Israel em Haia: 'Especialista em extermínio em massa de humanos'

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Sputnik - A Alemanha decidiu apoiar Israel no processo movido na Corte Internacional de Justiça (CIJ), em Haia, pela África do Sul que acusa o país de genocídio contra a população palestina, diante das mais de 25 mil mortes causadas pela guerra só na Faixa de Gaza.

Para a representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, a decisão não é uma surpresa, já que o apoio "incondicional" ao país judeu é obrigatório na "ordem internacional baseada em normas" dos Estados Unidos. A declaração aconteceu neste domingo (21).

continua após o anúncio

"A decisão do governo alemão não nos surpreende. Ela ocorre no contexto do apoio incondicional que Berlim sempre prestou a Israel, sem levar em consideração suas consequências", respondeu Zakharova.

Além disso, a representante oficial pontuou que "as elites políticas alemãs parecem ter feito um grande desserviço a Israel".

continua após o anúncio

"Em uma declaração do governo relacionada, Berlim se refere à 'história alemã e ao crime contra a humanidade na forma do Holocausto', reivindicando-se assim como 'especialista' em extermínio em massa de seres humanos", indicou.

Zakharova afirmou que as ações do governo alemão mostram o contrário de um "arrependimento ativo e admissão incondicional de culpa" com relação aos crimes de guerra do país, diante da recusa a pagar indenizações aos sobreviventes não judeus do cerco à cidade soviética de Leningrado (atual São Petersburgo). Além disso, há grande apoio alemão a Kiev.

continua após o anúncio

Assim, Zakharova denunciou que "mais uma vez, como há 80 anos, nas ações do Berlim oficial, existe uma divisão das pessoas com base na nacionalidade, levada a um novo nível mais sofisticado".

"Berlim decidiu singularizar apenas uma parte de sua culpa histórica para com a humanidade — o Holocausto — e não considerá-la em sua totalidade, mas apenas do ângulo que lhe é favorável", explicou.

continua após o anúncio

"É chocante e indignante que a maior parte dos crimes do Terceiro Reich, incluindo o extermínio de 27 milhões de cidadãos da URSS [União das Repúblicas Socialistas Soviéticas], não seja considerada pelas autoridades alemãs como motivo de arrependimento", acrescentou.

Para concluir, a representante oficial do Ministério das Relações Exteriores afirmou que o comportamento "inaceitável, ilegal e imoral" do país europeu pode ter consequências "muito graves" para o destino da própria Alemanha, bem como para a Europa e o mundo, "dada a experiência histórica contraditória deste país".

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: