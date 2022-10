Rússia sobrevive à crise muito melhor que o previsto pelos 'obreiros' das sanções, diz vice-premiê

Apoie o 247

Sputnik - O vice-premiê Aleksei Overchuk e Andrea Romani, um empresário de Itália, que participaram do 15º Fórum Econômico Euro-asiático, contaram sobre a adaptação relativamente bem-sucedida da Rússia frente às sanções ocidentais.

Centenas de empreendedores da Bélgica, Índia, Itália, Rússia e outros países, além de funcionários governamentais da Rússia e do Azerbaijão, o país anfitrião, se reuniram no 15º Fórum Econômico Eurasiático em Baku.

O local do evento empresarial, realizado durante dois dias, foi escolhido devido à posição estratégica do Azerbaijão entre o Oriente e o Ocidente, que permite manter o diálogo empresarial em meio à turbulência entre os países ocidentais e a Rússia. O fórum é realizado pela primeira vez desde 2004 e discutiu as finanças, meio ambiente, energia e inovação, além da economia. Ele foi organizado pelo governo do Azerbaijão, o Roscongress da Rússia e a associação italiana Conoscere Eurasia.

Andrea Romani, um profissional de construção que já trabalhou em Itália e que mais tarde se juntou à companhia russa do setor Incomstroy como diretor-executivo, demonstrou sua satisfação com o evento.

"Basicamente, este fórum é uma oportunidade muito boa de se ter, e para relembrar os contatos deste ano. É claro que é um formato um pouco diferente, mas ontem encontrei duas possíveis novas oportunidades de negócios, e também alguns subcontratados que poderiam ser úteis em nossos negócios", comentou o empresário.

A Incomstroy está atualmente trabalhando em projetos de construção em Moscou e na república de Altai, no norte da Sibéria. Segundo Romani, as sanções podem ter dificultado a compra de alguns materiais e equipamentos, mas muitos itens já estão sendo produzidos internamente na Rússia, e as empresas locais já estão encontrando rotas alternativas para importar produtos que têm de ser trazidos da Europa. O principal problema está nos crescentes custos de entrega.

