Rússia: superávit na balança de pagamentos bate recorde

O resultado positivo vem mesmo após as sanções sem precedentes contra a Rússia, aplicadas em razão da operação militar na Ucrânia edit

Apoie o 247

ICL

247 - O superávit em conta-corrente da Rússia atingiu um recorde de US$ 70,1 bilhões no segundo trimestre do ano, impulsionado pelas receitas volumosas de exportações de energia e commodities.

O valor foi o maior desde pelo menos 1994, segundo dados divulgados pelo Banco Central nesta segunda-feira, 11. Nos primeiros seis meses de 2022, o superávit atingiu US$ 138,5 bilhões, disse o banco central.

A Índia, por exemplo, está comprando quantidades recordes de petróleo bruto russo. A China importou quantidades recordes de petróleo russo barato em junho, mesmo em meio aos bloqueios da pandemia de Covid. O Brasil deve fechar um grande contrato de exportação de diesel.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Uma queda nas importações também contribuiu para o superávit, nota a Bloomberg.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O saldo positivo vem mesmo após as sanções sem precedentes contra a Rússia, aplicadas em razão da operação militar na Ucrânia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE