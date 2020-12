Rússia suspende todos os voos com o Reino Unido

A Rússia se soma a mais de vinte países que proibiram voos com o Reino Unido para evitar a disseminação da nova cepa do coronavírus edit

247 - A Rússia suspenderá o tráfego aéreo com o Reino Unido a partir da meia-noite de terça-feira (22), onde foi detectada uma mutação do coronavírus 70% mais contagiosa que o original.

"A sede operacional está examinando cuidadosamente a situação com o surgimento da nova cepa do coronavírus no Reino Unido. Com base nos resultados de sua revisão, as novas decisões serão tomadas", entre elas a suspensão dos voos com o Reino Unido, anunciou o escritório de gerenciamento da pandemia de covid-19 nesta segunda-feira.

Anteriormente, mais de vinte países tomaram a mesma medida para evitar a propagação da nova cepa, que atualmente está "fora de controle" no Reino Unido, segundo as próprias autoridades, informa a RT.

O conhecimento liberta. Saiba mais