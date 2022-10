Rússia tem boas relações seja com Bolsonaro ou com Lula, diz Putin

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou manter boas relações tanto com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como com Jair Bolsonaro (PL), que disputam o segundo turno da eleição eleição presidencial no Brasil, que acontece no domingo (30) e que seu país não interfere em assuntos internos de outras nações.

“Tenho boas relações com Lula (PT), com [Jair] Bolsonaro (PL), não interferimos em processos internos, essa é a coisa mais importante no momento, sabemos que apesar de situações difíceis dentro do país, eles têm consensos sobre a cooperação com a Rússia, sobre a cooperação com os Brics, também temos um consenso sobre a relação com o Brasil”, disse Putin durante participação na reunião anual do Clube de Discussões de Valdai, de acordo com o jornal O Globo.

Ainda segundo a reportagem, o presidente russo também ressaltou a importância da parceria comercial com o Brasil ao afirmar que o país "é um parceiro essencial na América Latina, é isso que é, e faremos tudo para desenvolver essa relação no futuro”.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.