Rússia torna-se o maior fornecedor de petróleo da China

RT - A Rússia se tornou o principal fornecedor de petróleo da China em maio, com exportações subindo 55% em relação ao ano passado, informou a Reuters na segunda-feira, citando dados da Administração Geral de Alfândegas da China.

De acordo com o relatório, as importações de petróleo russo para a China no mês passado totalizaram quase 8,42 milhões de toneladas, ou 1,98 milhão de barris por dia, incluindo volumes bombeados pelo oleoduto do Oceano Pacífico da Sibéria Oriental (ESPO) e embarques dos portos da Rússia na Europa e no Extremo Oriente. O aumento de 25% em relação a abril permitiu que a Rússia deslocasse a Arábia Saudita para se tornar o maior fornecedor de petróleo da China.

A China reduziu suas importações de petróleo saudita para 7,82 milhões de toneladas, ou 1,84 milhão de barris por dia, abaixo dos 2,17 milhões de bpd de abril. A oferta do Brasil caiu 19%, totalizando 2,2 milhões de toneladas. Apesar da persistente queda na demanda relacionada ao Covid-19, as importações gerais de petróleo da China aumentaram quase 12% em maio em relação ao ano anterior, para 10,8 milhões de barris por dia.

O aumento na compra de petróleo russo pela China ocorre depois que Moscou introduziu grandes descontos em seu petróleo no início deste ano, quando os compradores tradicionais da Rússia começaram a desprezar as exportações devido a sanções relacionadas à Ucrânia.

Desde o final de fevereiro, os EUA, a UE e seus aliados introduziram medidas restritivas ao fornecimento de energia russa. No início de junho, a UE aprovou um pacote de sanções proibindo a compra de petróleo da Rússia e baniu “os seguros e resseguros do transporte marítimo de tais mercadorias [petróleo e derivados] para países terceiros”.

No entanto, os descontos oferecidos por Moscou atraíram China e Índia, que intensificaram as compras nos últimos dois meses. De acordo com a RBC, em março, o desconto médio no principal petróleo bruto dos Urais da Rússia foi de cerca de 20%, em abril – 33%, embora em meados de maio o custo médio mensal do combustível tenha aumentado quase 20%.

