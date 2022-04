Rússia vai exigir rublos para pagamento de outros produtos além do gás natural e petróleo

Porta-voz do Kremlin disse que o ocidente selou o declínio do dólar americano ao congelar os ativos russos edit

Apoie o 247

ICL

247 - Rússia decidiu estender a obrigatoriedade de pagamento em rublos para outros pagamentos de transações internacionais além do gás natural da Rússia.

A declaração foi feita neste domingo pelo porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

Ele disse ainda que o Ocidente selou o declínio do dólar americano ao congelar os ativos russos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A economia do país está enfrentando a crise mais grave desde o colapso da União Soviética, em 1991, depois que os EUA e seus aliados impuseram sanções ao país devido à invasão da Ucrânia por Putin, em 24 de fevereiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A principal resposta econômica de Putin até agora foi uma ordem, em 23 de março, para que as exportações de gás russo sejam pagas em rublos.

Mas o esquema permite que os compradores paguem na moeda contratada, que é então trocada em rublos pelo Gazprombank.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

— Esse é o protótipo do sistema — disse Peskov à televisão estatal russa Canal 1. — Não tenho dúvidas de que será estendido a novos grupos de produtos.

O porta-voz disse que a decisão do Ocidente de congelar US$ 300 bilhões das reservas do banco central foi um "roubo" que já teria acelerado o enfraquecimento da dependência do dólar americano e do euro como moedas de reserva global.

O Kremlin, disse ele, queria um novo sistema para substituir a arquitetura financeira de Bretton Woods, como ficou conhecido o acordo liderado pelos Estados Unidos e firmado, em 1944, pelas 44 nações aliadas para criar o sistema financeiro que passaria a vigorar no pós-guerra.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

— É óbvio que, mesmo que esta seja uma perspectiva distante, chegaremos a um novo sistema, diferente do sistema de Bretton Woods — disse Peskov.

Pelo acordo original estabelecido em Bretton Woods, o dólar americano era a referência para as taxas de câmbio globais, mas estava, por sua vez, vinculado ao ouro. Em 1971, o governo de Richard Nixon rompeu unilateralmente com a conversibilidade do dólar em ouro, o que acabou com o chamado padrão-ouro e levou a um sistema de câmbio flutuante — atrelado a uma cesta de moedas, sobretudo, o dólar, além do iene, a libra e o euro — muito mais instável.

As sanções do Ocidente contra a Rússia, disse Peskov, "aceleraram a erosão da confiança no dólar e no euro".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Putin disse que a "operação militar especial" na Ucrânia é necessária porque os Estados Unidos estavam usando a Ucrânia para ameaçar a Rússia, e Moscou teve que se defender contra a perseguição a pessoas de língua russa na Ucrânia.

A Ucrânia rejeitou as alegações de perseguição de Putin e diz que está travando uma guerra de agressão não provocada.

Autoridades russas disseram repetidamente que a tentativa do Ocidente de isolar um dos maiores produtores de recursos naturais do mundo é um ato irracional que levará à alta dos preços para os consumidores e levará a Europa e os Estados Unidos à recessão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE