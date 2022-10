Rússia vai reavaliar a cooperação com a ONU se investigação sobre uso de drones do Irã for aberta

Apoie o 247

O governo da Rússia pretende reconsiderar a cooperação com a Organização das Nações Unidas (ONU), caso seja aberta uma investigação sobre o uso de drones iranianos em ataques na Ucrânia.

Em coletiva a repórteres dada nesta quarta-feira (19), o vice-representante da Rússia na ONU, Dmitry Polyanski, disse que a organização não tem competência legal para conduzir uma investigação desse tipo.

"O secretariado da ONU não tem competência legal para investigar nada em relação à Resolução 2231 do Conselho de Segurança da ONU [que restringe certas transferências de armas]. Seu papel, conforme consagrado no regulamento do Conselho de Segurança 2016/44, de 16 de janeiro de 2016, é puramente técnico, de convocar reuniões, emitir circulares e comunicação", disse Polyanski.

Ele acrescentou que Moscou espera que o secretário-geral da ONU, António Guterres, não decida ir além de suas funções.

"Vamos torcer para que o secretariado e secretário-geral da ONU, António Guterres, não comecem a violar as resoluções do Conselho de Segurança da ONU, não ultrapassem os seus mandatos técnicos e se abstenham de se envolver em investigações ilícitas", disse Polianski a repórteres.

Nesta quarta-feira (19), segundo noticiou a CNN, o Conselho de Segurança da ONU se reuniu a portas fechadas com representantes dos Estados Unidos, França e Reino unido para discutir uma suposta transferência de drones do Irã para a Rússia. Os três países acusam a Rússia de utilizar drones Shahed, fabricados pela empresa iraniana Shahed Aviation Industries, em ataques contra a Ucrânia, o que seria uma violação à Resolução 2231 do Conselho de Segurança.

Mais cedo, foi noticiado que a União Europeia está preparando um pacote de sanções contra três generais iranianos e contra a Shahed Aviation Industries. Na última terça-feira (18), o porta-voz do presidente da Rússia, Dmitry Peskov, afirmou que o Kremlin não possui informações sobre a importação ou o uso de drones militares iranianos.

