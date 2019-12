Rússia vai responder aos ataques dos EUA, diz chanceler

O chanceler russo Sergei Lavrov divulgou as suas expetativas para o próximo ano no campo da política exterior e comentou sobre a possível evolução da situação internacional no ano que vem edit

O chanceler russo Sergei Lavrov analisou diferentes aspectos das relações do seu país com os Estados Unidos em entrevista à Sputnik.

Segundo Lavrov, a posição da Rússia sobre as perspectivas do Tratado START III foi claramente formulada pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin.

"Somos a favor da prorrogação [do tratado] sem condições prévias […] Não estão estabelecidos prazos em relação à prorrogação, mas será necessário completar o processo antes do fim do tratado, em 5 de fevereiro de 2021", explicou Lavrov.

De acordo com ele, a Rússia considera que é conveniente manter o regime do Tratado, que permanece o último instrumento de direito internacional que limita reciprocamente as forças nucleares das duas grandes potênicas nucleares.

Quanto às perspectivas do diálogo entre a Rússia e os EUA, Lavrov disse que, do lado da Rússia, serão tomadas todas as medidas necessárias à garantia da segurança nacional.

"Da nossa parte, continuaremos a tomar todas as medidas necessárias para garantir a nossa própria segurança, os interesses dos cidadãos e das empresas russas, e responder adequadamente aos ataques agressivos. Ao mesmo tempo, não procuramos o confronto. Estamos abertos à busca conjunta de soluções para os problemas importantes para os nossos países e o mundo", disse o chanceler.

O chanceler russo comentou também sobre as tensões que surgiram no fim deste ano em torno da construção do gasoduto Nord Stream 2 (Corrente do Norte 2).

"A construção do gasoduto Nord Stream 2 está quase terminada, é por isso que os seus adversários intensificaram as tentativas voltadas para fazer fracassar o projeto. A inclusão de sanções na lei orçamentária militar dos EUA para 2020 é um ato cínico e descarado de intervenção nos negócios europeus", disse Lavrov.

Segundo o chanceler russo, o objetivo dos EUA não é a preocupação com a segurança energética da Europa, que o Nord Stream 2 fortalece, mas a promoção do gás natural liquefeito norte-americano no mercado europeu.

Quanto ao G8, o chanceler russo afirmou que a Rússia não tem estímulos, nem intenção de restaurar o formato, tendo em conta que foi o Grupo dos 7 que se recusou a participar da reunião organizada pela Rússia

"Durante a minha visita a Washington, não discutimos o assunto e agora este não figura na agenda russo-estadunidense. O Grupo dos 7, criado durante a Guerra Fria, não responde mais às realidades modernas", disse Sergei Lavrov.

O chanceler russo explicou que, atualmente, a discussão de muitos assuntos internacionais está sendo realizada com sucesso no âmbito do G20 e do BRICS. Segundo Lavrov, nestas organizações "as decisões não são impostas, sendo tomadas com base em um consenso equilibrado".

"Não é fácil fazer a previsão para o próximo ano. Muito dependerá da vontade dos parceiros ocidentais, primeiramente de Washington, de desistir de métodos de chantagem, de pressão, de sanções unilaterais e começar a respeitar o direito internacional", afirmou Lavrov.