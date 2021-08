Rússia valoriza diálogo com os EUA sobre estabilidade estratégica, mas caminho para a distensão é complicado

O Ministro das Relações Exteriores russo disse que reunião com EUA foi encorajadora, dentro de um quadro complexo edit

247 - O Ministro das Relações Exteriores russo, Sergey Lavrov, considerou que o diálogo em Genebra sobre estabilidade estratégica entre seu país e os Estados Unidos infunde otimismo, publicou hoje um jornal húngaro, país que o diplomata visitará amanhã.

O Ministro das Relações Exteriores russo disse ao jornal Magyar Nemzet que a reunião foi encorajadora, mas Moscou está ciente de que o caminho para a distensão das relações com Washington é complicado, advertiu, segundo a agência Prensa Latina.

Representantes da Rússia e dos Estados Unidos discutiram a estabilidade estratégica e o controle de armas na cidade suíça em 28 de julho. O Kremlin apresentou sua contraparte com um pacote de propostas de trabalho para uma possível cooperação nestas áreas.

Esta foi a primeira reunião depois que os presidentes Vladimir Putin e Joe Biden concordaram em lançar um diálogo abrangente sobre o assunto.

Lavrov anunciou que Moscou e Washington planejam iniciar um trabalho conjunto em segurança cibernética, o que ajudará a enfrentar os desafios enfrentados pelos dois países.

O líder russo disse que é possível alcançar resultados concretos nestas áreas, mas somente por meio de conversações respeitosas baseadas em um equilíbrio de interesses aceitável para ambos os lados, disse ele.

'Somos realistas e compreendemos que o caminho para a desescalada das tensões não é fácil', sublinhou o chefe da diplomacia russa. Ele disse que 'ao contrário da época da Guerra Fria, nem tudo, mas muito nesta área, depende de acordos russo-estadunidenses'.

Ele enfatizou que, como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, a Rússia continuará contribuindo para manter a estabilidade global por meio de uma política externa responsável, pragmática e previsível.

Amanhã, terça-feira, o chefe da diplomacia de Moscou chegará a Budapeste em uma visita de trabalho a convite do Ministro das Relações Exteriores e Comércio da Hungria, Peter Szijjarto.

Ele viajará então para a Áustria e Itália até 27 de agosto, onde também se encontrará com as mais altas autoridades desses países, segundo a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova.