247 - A situação em torno da Ucrânia é uma questão de vida ou morte para a Rússia, enquanto o Ocidente não se importa tanto, disse o presidente russo, Vladimir Putin, em comentários na sua entrevista com o jornalista norte-americano Tucker Carlson.

Putin fez os comentários em uma entrevista ao jornalista da All-Russia State Television and Radio Broadcasting Company, Pavel Zarubin. O presidente disse que era importante transmitir aos telespectadores russos e estrangeiros a importância que a Rússia atribui a "tudo o que acontece na direção ucraniana".

"Para o Ocidente trata-se de melhorar a sua posição tática, mas para nós trata-se do nosso destino, uma questão de vida ou morte. Queria que as pessoas que ouvissem esta [entrevista com Carlson] percebessem isso. Não cabe a mim julgar se atingiu o alvo ou não", disse Putin.

A entrevista com Carlson foi publicada em 9 de Fevereiro. Uma parte significativa da conversa de duas horas foi dedicada ao conflito ucraniano e às relações da Rússia com os EUA, a OTAN e o Ocidente como um todo. O jornalista disse anteriormente que tentou entrevistar o líder russo no ano passado, mas foi proibido de fazê-lo pelo governo dos EUA.

