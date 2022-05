Russos acusam Kiev de preparar ação de 'bandeira falsa' em Konstantinovka, Donetsk

Apoie o 247

247 - O Ministério da Defesa russo alertou que o governo da Ucrânia pretende realizar uma operação provocativa, de ‘bandeira falsa’, na cidade de Konstantinovka, localizada na República Popular de Donetsk, segundo informações da Sputnik.

Segundo a Sputnik, as informações foram obtidas pelas autoridades russas através de prisioneiros de guerra ucranianos. Eles disseram que Kiev está preparando uma provocação ao estilo de Bucha em Konstantinovka sob a orientação de "curadores".

De acordo com o Ministério da Defesa russo, militantes ucranianos vestidos com uniformes das forças russas com braçadeiras brancas vão atirar em civis diante de câmeras. A provocação planejada será "capturada" nas câmeras do painel de carros supostamente aleatórios, enquanto as imagens serão captadas pelos meios de comunicação ocidentais.

