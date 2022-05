Russos alegam que região de Kherson foi tomada

Apoie o 247

Sputnik - O líder da região da Crimeia, Sergei Aksenov, afirmou à Sputnik que a vida pacífica está voltando a Kherson após a região ser liberada de nacionalistas e autoridades controladas por Kiev.

"Hoje, não há autoridades da Ucrânia [na região de Kherson] que realizem quaisquer tipos de inspeções e checagem de documentos. O território foi liberado de nacionalistas. A região de Kherson está voltando a um estilo de vida pacífico", afirmou Aksenov.

O líder da Crimeia salientou que residentes de regiões vizinhas, incluindo professores e profissionais de saúde da cidade ucraniana de Melitopol, vão à Crimeia para aumentar a cooperação e estabelecer contatos.

Região de Kherson quer ser integrada à Rússia

A região de Kherson, que passou para o controle de militares russos durante a operação militar na Ucrânia, buscará a integração com a Rússia, disse à Sputnik o vice-líder da administração civil e militar da região, Kirill Stremousov.

Segundo Stremousov, a possível mudança de status estaria ligada ao "curso histórico de cultura e valores" da região.

"Nós pretendemos viver como parte da Federação da Rússia e seremos algo próximo da Crimeia em termos de ritmo de desenvolvimento. A região buscará tornar-se parte da Federação da Rússia. Ninguém será forçado a nada; no entanto, as terras russas nativas devem voltar ao seu curso histórico de cultura e valores", disse Stremousov.

Kirill Stremousov salientou que as autoridades da região estariam prontas para lidar com a questão da integração com a Rússia caso essa necessidade venha à tona.

"Se necessário, nós estamos prontos, mas já estamos em cooperação total e nos sentimos ao lado das outras regiões da Rússia", acrescentou.

A região de Kherson fica no sul da Ucrânia e tem cerca de um milhão de habitantes. Kherson fica imediatamente ao norte da região russa da Crimeia, reunificada à Rússia em 2014 após um referendo local.

