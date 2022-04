Russos avançam na região de Izium e ganham aldeias no Donbass

Apoie o 247

247 - O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou nesta segunda-feira, 18, que a segunda fase da operação militar russa começou. A afirmação é confirmada pelos combates militares na Ucrânia.

Após os russos terem conquistado toda Mariupol, o foco de combate se transferiu para outras cidades. Nos últimos quatro dias, a região de Izium-Slavyansk é o destino. Enquanto os russos avançam lentamente, as tropas ucranianas tentam repeli-los.

Mesmo assim, as aldeias no distrito vêm sendo ocupadas. Os russos avançam a partir de Lozovaya, a oeste, Oskol, a leste, e Slavyansk, Oskol, e as Forças Armadas da Ucrânia têm grandes perdas — com perda de 40% em algumas brigadas, entre mortos e presos. A artilharia está trabalhando duro em ambos os lados.

No Donbass, a milícia da República Popular de Lugansk e as tropas russas ocuparam Kremennaya, uma vila ao norte de Rubizhne. Há brigas lá dentro. Também aumenta a pressão em Popasnaya. Em Donetsk, Avdiivka está sob bombardeio pesado. A leste de Gulya-Polye, em Malinovka, os russos estão tomando controle, com várias aldeias ao redor.

Em Mariupol, só restaram 3 mil ucranianos, nazistas do Batalhão Azov, na fábrica de Azovstal, que estão sendo bombardeados constantemente pelos russos.

As Forças Aeroespaciais Russas, nesta segunda, também atacaram o 124º Centro Conjunto de Apoio Logístico do Comando das Forças Logísticas das Tropas Ucranianas na região de Lviv. O centro de logística e as grandes remessas de armas estrangeiras que foram entregues à Ucrânia dos Estados Unidos e de países europeus nos últimos 6 dias foram destruídos.

Durante os ataques noturnos na região de Dnipropetrovsk, uma instalação militar no distrito de Sinelnikovsky e a infraestrutura ferroviária no distrito de Pavlogradsky foram atingidas. Em Dnepropetrovsk, uma fábrica para reparo de ogivas Tochka-U foi fechada e um entroncamento ferroviário foi abandonado na região de Pavlograd.

