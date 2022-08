Russos e ucranianos trocam acusações sobre autoria de bombardeios próximos à usina nuclear

Rússia e Ucrânia se acusam de bombardeios próximos à usina em meio a temores de uma catástrofe no complexo, que domina a margem sul de um grande reservatório no Rio Dnipro edit

Apoie o 247

ICL

KIEV (Reuters) - Autoridades ucranianas e nomeadas pela Rússia reportaram bombardeios em local próximo à usina nuclear de Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia, nesta segunda-feira, com ambos os lados trocando acusações sobre a autoria dos ataques, após a Agência Internacional de Energia Atômica alertar para o perigo de um desastre nuclear caso os conflitos não parem.

Rússia e Ucrânia se acusam de bombardeios próximos à usina nos últimos dias, em meio a temores de uma catástrofe no complexo, que domina a margem sul de um grande reservatório no Rio Dnipro.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, avisou os soldados russos que atacam a maior usina energética nuclear da Europa, ou que a utilizam como base para realizar ataques, que eles irão se tornar "um alvo especial".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A usina fica na cidade de Enerhodar, hoje controlada pelos russos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Yevhen Yevtushenko, diretor do governo do distrito de Nikopol, que fica do outro lado do rio a partir de Enerhodar, culpou as forças russas pelos bombardeios à cidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Valdimir Rogov, uma autoridade nomeada pelos russos na cidade, disse que nas últimas duas horas, 25 ataques de artilharia pesada feitos por howitzers M777, fabricados nos EUA, atingiram a usina nuclear e áreas residenciais.

A agência de notícias russa Interfax, citando o serviço de imprensa do governo russo de Enerhodar, disse que forças ucranianas abriram fogo, com explosões próximas à usina.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.