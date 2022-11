Sabatina de despedida do governo na ONU será um ato de repúdio a Bolsonaro, diz Jamil Chade

Apoie o 247

247 - O jornalista Jamil Chade afirma, em sua coluna no UOL, que a sabatina que o governo Jair Bolsonaro (PL) será submetido na Organização das Nações Unidas (ONU), na segunda-feira (14), será marcada pelas denúncias de governos estrangeiros acerca do desmonte das instituições no Brasil pelas críticas sobre o “encolhimento do espaço cívico no Brasil durante os anos Bolsonaro”.

"Será um réquiem do governo Bolsonaro", disse um embaixador ouvido pela reportagem. "Será um ato de repúdio contra tudo o que o governo brasileiro realizou", completou em seguida. Outros temas, como a “violência policial, racismo, ataques contra a comunidade LGBT, indígenas e meio ambiente também prometem ser destacados”.

Ainda conforme Chade, “alguns dos europeus já indicaram que irão sugerir o fortalecimento de órgãos públicos, desmontados durante a gestão de Damares Alves, eleita senadora e que permaneceu até meados do ano como ministra da Família, Mulher e Direitos Humanos”.

“Além das cobranças por parte dos estados, a sabatina ainda será marcada pela participação de mais de uma dezena de entidades da sociedade civil. Muitas delas, ao longo dos meses, submeteram informes para a ONU, trazendo dados sobre a situação do país”, ressalta o jornalista.

