Saiba o que é o Iftar, cerimônia que deverá marcar recepção de Lula nos Emirados Árabes

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarca neste sábado (15) nos Emirados Árabes Unidos, após cumprir agenda na China.Segundo o UOL, Lula será homenageado pelo xeique Mohammed bin Zayed Al Nahyan durante a cerimônia do Iftar, que marca o desjejum dos muçulmanos no mês sagrado do Ramadã. A celebração, que reúne amigos e familiares ao pôr do sol, é marcada pela ingestão de tâmaras e água antes da refeição.

O Iftar é praticado durante todo o Ramadã - mês em que Deus teria começado a revelar olivro sagrado do Islã, o Alcorão, ao profeta Muhammad, no século -, quando os fiéis fazem jejum de líquidos, alimentos, fumo e relações sexuais entre o nascer e o pôr do Sol.

A viagem de Lula aos Emirados Árabes deverá tratar das relações econômicas, comerciais e bilaterais entre os dois países. Lula , porém, deverá abordar o pedido de extradição do empresário Thiago Brennand, acusado de cometer crimes sexuais contra ao menos 11 mulheres no Brasil.

