Saiba quem são os milionários que fingiram ser pobres para se vacinarem

247 - A fila de fura filas aumenta cada vez mais, mas tal realidade não ocorre apenas no Brasil. Segundo reportagem do portal El País Brasil Rodney Baker (de 55 anos), milionário da indústria do jogo, e Ekaterina Baker (de 32 anos), atriz de cinema, provocaram irritação no Canadá.

Segundo a reportagem, o casal foi multado por viajar e mentir para ser vacinado contra a covid-19 em detrimento dos membros de uma comunidade indígena próxima da fronteira com o Alasca. No entanto, a sanção pode ser aumentada como resultado da onda de indignação.

Como informou o Yukon News, os Baker viajaram de Vancouver, na Colúmbia Britânica, até Whitehorse (capital do território de Yukon) em 20 de janeiro. Dois dias depois, pagaram um voo charter para aterrissar 540 quilômetros depois, em Beaver Creek, uma comunidade de uma centena de pessoas, em sua maioria de origem autóctone. O Governo de Justin Trudeau se comprometeu a reservar certas quantidades de vacina — entre os primeiros lotes recebidos — para as populações indígenas localizadas em áreas remotas. Esse foi o caso de Beaver Creek, onde uma clínica móvel começou a administrar o antígeno desenvolvido pela Moderna em 18 de janeiro.

Rodney e Ekaterina Baker receberam as doses alegando que eram empregados de um motel da região

