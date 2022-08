Salman Rushdie é extubado e volta a falar, diz agente

Escritor sofreu um ataque com múltiplas facadas na última sexta-feira (12) e teve perfurações no pescoço, peito, fígado, abdômen e pernas edit

(ANSA) - O autor Salman Rushdie, 75 anos, foi extubado e voltou a falar, informou seu agente, Andrew Wylie, sem dar muitos detalhes da saúde do escritor neste domingo (14).O britânico sofreu um ataque com múltiplas facadas na última sexta-feira (12) e teve perfurações no pescoço, peito, fígado, abdômen e pernas. Ainda conforme o agente, Rushdie corre o risco de perder um olho e teve os nervos de um dos braços cortados.

O escritor se preparava para dar uma palestra em Chatauqua, no estado de Nova York, quando o norte-americano Hadi Matar, 24 anos, invadiu a lateral do palco e desferiu de 10 a 15 facadas.

O agressor foi controlado por parte do público e dos seguranças que estavam na área e foi preso. Agora, ele responderá por tentativa de homicídio de segundo grau e por agressão. Ainda não se sabe a motivação do crime, mas a mídia norte-americana afirma que Matar é um "simpatizante" do Irã.

Rushdie é considerado "inimigo" de Teerã por ter publicado, em 1988, um livro chamado "Versos Satânicos". A obra foi chamada de "blasfêmia" e desde 1989 há uma "fatwa", uma espécie de decreto do regime que pede a morte de Rushdie sob recompensa milionária e a promessa de não ser processado por matá-lo.

Neste domingo, a polícia britânica informou que está investigando uma ameaça de morte contra outra escritora, J.K. Rowling, após o atentado contra Rushdie.

A autora de "Harry Potter" fez uma postagem em seu Twitter desejando recuperação ao colega ao que uma pessoa respondeu: "não se preocupe, você é a próxima".

A mensagem, que foi enviada por uma pessoa que se identificava como o paquistanês Meer Asif Aziz, foi repercutida por Rowling dizendo que estava cansada do discurso de ódio que não é controlado pela plataforma. Após a repercussão, a conta saiu do ar.

