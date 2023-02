Sanções contra o Irã constituem uma guerra, diz presidente

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - A visita do presidente iraniano, Ebrahim Raisi, à China tem atraído muita atenção. Ele concedeu uma entrevista ao Grupo de Mídia da China (CMG, sigla em inglês), na qual disse que a China é o melhor parceiro do Irã.

Na entrevista, o presidente Raisi disse que a sua visita foi para promover a cooperação entre o Irã e a China. Segundo ele, os dois países compartilham posições e interesses comuns, e a China é agora o parceiro comercial mais importante do Irã. "Desenvolvemos relações com muitos países, mas o relacionamento com a China é estratégico, e esta relação estratégica será transformada em um plano de cooperação abrangente", disse Raisi.

Falando sobre as sanções dos EUA contra o Irã, Raisi salientou que o objetivo é exercer extrema pressão sobre o Irã, o que na verdade também constitui uma guerra, apenas os meios mudaram. As sanções foram muito cruéis. Até mesmo alguns medicamentos e as vacinas contra Covid-19 foram incluídos na lista de sanções contra o Irã. "Gostaria de expressar minha gratidão ao presidente, ao governo e ao povo da China. Porque a cooperação com a China resolveu nossa necessidade urgente de escassez de vacinas", acrescentou.

O presidente abordou a questão nuclear iraniana na entrevista. De acordo com ele, a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) já afirmou quinze vezes que não há violações das atividades nucleares do Irã. Ainda assim, os EUA se retiraram unilateralmente do acordo nuclear iraniano e a Europa também não cumpriu seus compromissos.

O Irã está prestes a se tornar um membro pleno da Organização de Cooperação de Shanghai (SCO). Em resposta, Raisi observou que a SCO fez um bom trabalho de integração dos recursos de seus estados membros. Ela pode aumentar a interação entre os membros, fortalecer os laços entre países regionais e promover a cooperação nos campos econômico, comercial e manufatureiro.

Além disso, Raisi expressou sua aprovação e apoio às iniciativas propostas pelo presidente Xi Jinping, incluindo a Iniciativa do Cinturão e Rota, a Iniciativa de Desenvolvimento Global e a Iniciativa de Segurança Global.

