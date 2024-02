Sanções dos EUA por morte de Navalny são tentativa cínica de interferir nos assuntos internos da Rússia, diz embaixador russo

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

(Sputnik) – As novas sanções dos EUA contra a Rússia são mais uma tentativa cínica de interferir nos assuntos internos da Rússia, mas não farão com que Moscou abandone seus interesses nacionais fundamentais, disse o embaixador russo Anatoly Antonov nesta sexta-feira (23).

"As novas restrições ilegítimas são mais uma tentativa flagrante e cínica de interferir nos assuntos internos da Federação Russa para nos forçar a abandonar a proteção de nossos interesses nacionais fundamentais, para causar uma fissura na sociedade russa na véspera da eleição presidencial, um momento chave para qualquer país democrático," disse Antonov em um comunicado.

continua após o anúncio

Mais cedo na sexta-feira, a administração Biden revelou o maior pacote de sanções até o momento contra mais de 500 organizações e indivíduos na Rússia e em outros países por seu suposto envolvimento na morte de Alexei Navalny e por apoiar a Rússia no conflito em andamento com a Ucrânia.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: