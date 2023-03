Sanções ocidentais prejudicam população russa, não o governo, diz Medvedev

O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia diz que está surpreso "com o grau de cinismo" das potências ocidentais edit

TASS - Ao impor suas sanções anti-russas, o Ocidente está obviamente lutando contra os cidadãos comuns do país, disse o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev.

Em entrevista à mídia russa, incluindo a agência TASS, e usuários da rede social VKontakte, Medvedev disse que o Ocidente está levando os russos a comprar mercadorias a preços inflacionados, bloqueia seus cartões bancários e restringe suas viagens internacionais.

"É por isso que é absolutamente evidente que o mundo ocidental está lutando com os cidadãos de nosso país. O Ocidente odeia nosso povo e todos devem entender isso. Não se trata apenas de alguns funcionários do governo (…) - eles odeiam todos nós e nunca devemos perdoar isso", disse ele.

Medvedev acrescentou que ficou surpreso "pelo grau de cinismo" exibido pelo Ocidente.

"Eles dizem: 'Estamos punindo o governo russo. O presidente e o restante de sua equipe devem ser sancionados.' Ok, entendo, eles são livres para fazer isso. Mas, na realidade, quem é o verdadeiro alvo dessas sanções? São os cidadãos do nosso país, sem envolvimento direto na política e talvez até com opiniões contrastantes sobre os eventos atuais", disse o funcionário russo.

