Sanções unilaterais do Ocidente contra a Rússia provocam crise de escala histórica, diz diplomata na ONU

As causas reais que ameaçam o mercado global de alimentos com séria turbulência não estão nas ações da Rússia, disse o representante do país na ONU edit

TASS - As sanções unilaterais do Ocidente contra a Rússia estão levando a uma crise econômica global de escala histórica, disse o representante permanente da Rússia nas Nações Unidas, Vassily Nebenzya, nesta terça-feira (29).

"As causas reais que ameaçam o mercado global de alimentos com séria turbulência não estão nas ações da Rússia, mas sim na histeria de sanção desenfreada que o Ocidente desencadeou contra a Rússia sem pensar na população dos países do chamado sul global. A tentativa de isolar a Rússia econômica, financeira e logisticamente dos canais de cooperação construídos durante anos já está acarretando uma crise econômica de escala histórica. É claro, mesmo para uma pessoa não sofisticada, que somente a recusa de medidas restritivas ilegais unilaterais pode aliviar tensões no transporte e logística, e laços financeiros, para garantir o abastecimento ininterrupto e estabilizar os mercados agrícolas e alimentares internacionais", disse ele.

A Rússia está estritamente comprometida com suas responsabilidades internacionais e garantirá a segurança das tropas ucranianas que optarem por entregar armas, disse Nebenzya.

"O lado russo cumpre plenamente suas obrigações internacionais e não representa nenhuma ameaça para os ucranianos que depõem suas armas", disse ele em uma sessão do Conselho de Segurança da ONU sobre a situação humanitária na Ucrânia.

O diplomata disse que a resolução russa, posta em votação na semana passada, continha uma exigência para garantir "tratamento respeitoso e humano aos detidos". Foi devido a "vídeos de tratamento cruel de soldados russos capturados" postados por nacionalistas ucranianos online, continuou Nebenzya, perguntando a outros participantes da reunião se eles viram esses vídeos.

Na opinião do diplomata, o Ocidente está demonstrando inconsistência e hipocrisia quando exige pausas humanitárias na Ucrânia, disse Nebenzya.

A Rússia está buscando explicações sobre por que um veículo da ONU com placas diplomáticas foi usado em combate perto da cidade ucraniana de Kharkov, disse Nebenzya.

"Também fomos informados sobre o uso de veículos da OSCE por radicais", acrescentou Nebenzya. "É importante que ambas as organizações façam uma avaliação justa de fatos semelhantes.".

A Rússia vê a possibilidade de entregas de armas ocidentais para a Ucrânia, realizadas com o uso de veículos com símbolos médicos, disse Nebenzya.