Sanders após encontro com Lula: 'a direita autoritária, seja Trump ou Bolsonaro, faz uma ameaça massiva a democracias' (vídeo)

247 - O senador dos Estados Unidos Bernie Sanders (Partido Democrata) alertou nesta sexta-feira (10), no seu país, que existe "uma ameaça massiva vinda de extremistas da direita que são autoritários, seja Trump ou Bolsonaro. "Estão tentando desestabilizar a democracia", afirmou o parlamentar em entrevista à imprensa nos EUA.

O congressista teve um encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Direitos dos trabalhadores foram alguns dos assuntos discutidos entre as duas lideranças.

A Federação Americana do Trabalho e Congresso de Organizações Industriais, a AFL-CIO, demonstrou apoio a Lula e destacou a importância de se fortalecer o movimento sindical nos dois países. É a maior federação de sindicatos dos EUA, formada por 56 entidades, as quais representam mais de 12 milhões de trabalhadores ativos e aposentados.

O presidente Lula também citou a preservação ambiental como uma das principais alternativas para o desenvolvimento social e economicamente sustentável de um país.

O petista falou sobre a guerra na Europa e disse que a invasão da Ucrânia “foi um equívoco da Rússia”. Também chegou a defender que políticos de países emergentes façam o papel de interlocutores para negociar o término da guerra. O grupo poderia contar com Indonésia, China, Turquia e Brasil, além de outros emergentes.

O presidente norte-americano quer uma condição para apoiar Lula em uma possível iniciativa do petista no sentido de acabar com os conflitos na Ucrânia, ocupada por forças da Rússia, que é contra a entrada dos ucranianos na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), liderada pelos EUA.

