São Petersburgo sediará cúpula Rússia-África no próximo ano, diz diplomata russa

A primeira cúpula Rússia-África foi sediada pela cidade russa de Sochi, no Mar Negro, em 2019 edit

Apoie o 247

ICL

TASS - A segunda maior cidade da Rússia, São Petersburgo, sediará a Cúpula Rússia-África de 2023, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, em seu canal Telegram na quarta-feira (27).

"Estamos deixando o continente africano sob forte chuva e isso é um bom sinal", afirmou. "Obrigado, amigos, e esperamos por vocês em São Petersburgo no próximo ano na cúpula Rússia-África."

A cúpula inaugural Rússia-África foi sediada na cidade russa de Sochi, no Mar Negro, em 2019. A cúpula foi organizada entre 22 e 24 de outubro de 2019 e seu slogan era "Pela paz, segurança e desenvolvimento".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No âmbito da viagem africana no início desta semana, o chanceler russo Lavrov visitou o Egito, a República do Congo, Uganda e Etiópia entre 24 e 27 de julho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A visita à Etiópia na quarta-feira foi a última parada da turnê africana de Lavrov, após a qual o principal diplomata russo viajará para a Reunião de Ministros das Relações Exteriores da Organização de Cooperação de Xangai (OCX) na capital do Uzbequistão, Tashkent.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A crise na Ucrânia ocupou o centro das atenções durante as conversações de Lavrov e conferências de imprensa em países africanos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE