Sarah Palin, personalidade da ultradireita nos EUA, vai a restaurante em Nova York após testar positivo para Covid-19

247 - Sarah Palin, ex-candidata republicana à vice-presidência dos Estados Unidos em 2008 e ex-governadora do Alasca foi flagrada na quarta-feira (26) em um restaurante de Nova York após testar positivo para a Covid-19, segundo reportagens da imprensa estadunidense.

A política, que se recusou a tomar a vacina contra a Covid, é uma das principais personalidades da ultradireita americana e é conhecida pelo tom supremacista. Além disso, Palin é ferrenha opositora do aborto e membro da "National Rifle Association", organização que defende o direito dos americanos de portarem armas; Suas aparições em feiras de vendas de armas, posando para fotos com revolveres, são frequentes.

Palim deveria estar em isolamento seguindo as normas sanitárias da cidade. Além disso, sem a apresentação de um comprovante de vacina, Palin não poderia também se sentar na área interna do estabelecimento, onde também foi fotografada.

De acordo com o portal G1, o caso foi revelado pelo portal americano MediaIte e confirmado por jornais americanos. Segundo as reportagens, Palin, foi duas vezes ao mesmo restaurante, uma antes e outra após dizer ter sido diagnosticada com a Covid-19.

Sem o diagnóstico confirmado, ainda no sábado (22), Palin se sentou na área interna do restaurante Elio's, no Upper East Side, bairro nobre da cidade. Na quarta, após o diagnóstico, ela foi colocada na varanda coberta do estabelecimento.

