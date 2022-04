Sarkozy declara apoio a Macron no segundo turno contra Le Pen

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente da França Nicolas Sarkozy declarou nesta terça-feira (12) apoio ao atual presidente do país, Emmanuel Macron, que disputará em alguns dias o segundo turno da eleição presidencial francesa contra a candidata de extrema direita Marine Le Pen.

“Acredito que ele tem a experiência necessária diante de uma grave crise internacional que está mais complexa do que nunca", disse Sarkozy sobre Macron, apontando ainda que o "projeto econômico" do atual presidente “coloca a promoção do trabalho no centro de todas as suas prioridades”. Seu “compromisso europeu é claro e inequívoco”, diz ainda Sarkozy.

Sarkozy, ao declarar apoio a Macron, quebra um período de silêncio. Ele afirmou que "a importância das decisões" o levaram a sair de sua "reserva". O apoio de Sarkozy a Macron já era esperado nos últimos dias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE