Sarkozy é condenado à prisão em caso de financiamento ilegal de campanha

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O tribunal de apelação de Paris confirmou nesta quarta-feira (14) a culpa do ex-presidente da França Nicolas Sarkozy por exceder o limite legal de despesas durante sua campanha para as eleições presidenciais de 2012, informa o Le Monde. O tribunal o condenou a um ano de prisão, com seis meses de suspensão. Ele já havia sido condenado em primeira instância. O ex-presidente sempre negou ter cometido qualquer irregularidade.

"A corte voltou à quantidade [da pena] solicitada em primeira instância", esclareceu a presidente do tribunal ao ler a decisão. Esta última também ordena "o princípio do cumprimento da parte efetiva da pena", o que significa que Nicolas Sarkozy não será encarcerado. O ex-presidente saiu da sala de audiência sem fazer declarações.

continua após o anúncio

Ao seu lado, vários outros réus foram condenados a dois anos de prisão, com dezoito meses de suspensão e cinco anos de inelegibilidade: Jérôme Lavrilleux, seu ex-diretor de campanha adjunto; Eric Cesari, na época diretor-geral da UMP; Pierre Chassat, que ocupava o cargo de diretor adjunto do gabinete de Jean-François Copé - então secretário-geral da UMP - e responsável pela comunicação do partido; Guillaume Lambert, ex-diretor de campanha de Nicolas Sarkozy; Philippe Blanchetier, ex-tesoureiro da associação de financiamento. Fabienne Ladzié, ex-diretora financeira do partido, foi condenada a dois anos de prisão efetiva, com dezoito meses de suspensão, sem pena adicional.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: