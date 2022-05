Sauditas falam em 'descompromisso' e estão 'decepcionados' com os EUA, diz príncipe

A Arábia Saudita se sente "decepcionada" com a disposição dos Estados Unidos em lidar com as ameaças de segurança no Oriente Médio edit

Sputnik - Em entrevista publicada pela Arab News, o príncipe saudita Turki al-Faisal lamentou a falta de ímpeto dos EUA para reduzir as ameaças de segurança na região do Golfo.

Citando o movimento houthi do Iêmen, alinhado ao Irã, o membro da família real saudita e ex-chefe de inteligência disse que a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos se irritaram com o que consideram um declínio do compromisso dos EUA no Oriente Médio.

"Os sauditas consideram o relacionamento estratégico, mas [sentem-se] decepcionado em um momento em que pensávamos que os Estados Unidos e a Arábia Saudita deveriam estar juntos para enfrentar o que consideramos ser um conjunto, não apenas irritante, mas perigoso para o mundo e para a estabilidade e segurança da área", disse o príncipe Turki al-Faisal, referindo-se aos ataques de mísseis e drones Houthi.

Laços tradicionalmente fortes entre Riad e Washington foram abalados após o assassinato, em 2018, do jornalista Jamal Khashoggi nas mãos de agentes sauditas, e pela ruinosa guerra do Iêmen, na qual uma coalizão liderada pela Arábia Saudita luta contra os houthis há sete anos.

Segundo a publicação, o conflito na Ucrânia aumentou as tensões, já que os produtores da Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) do Golfo resistiram aos pedidos para isolar a Rússia e bombear mais petróleo para controlar os preços.

"Tivemos nossos altos e baixos ao longo dos anos, e talvez neste momento seja um dos baixos, principalmente porque o presidente dos Estados Unidos em sua campanha eleitoral disse que faria da Arábia Saudita um pária e, claro, ele veio para praticar o que pregou", disse o príncipe Turki.

Há cerca de um mês, a coalizão liderada pela Arábia Saudita no Iêmen concordou com um cessar-fogo de dois meses com os houthis. O acordo foi anunciado pelo enviado especial da ONU para a região, Hans Grundberg.

Embora em "paz", os houthis criticaram no último dia 15 uma nova força-tarefa liderada pelos EUA que promete patrulhar o mar Vermelho após a série de ataques do grupo a uma hidrovia essencial para o comércio global.

A nova força-tarefa conta com um número de dois a oito navios que vão patrulhar a região em busca de contrabandistas de carvão, drogas, armas e pessoas, de acordo com o vice-almirante Brad Cooper, que supervisiona a Marinha dos EUA no Oriente Médio.

O conflito do Iêmen

A guerra começou em março de 2015, quando o presidente iemenita Abdrabbuh Mansour Hadi fugiu para Riad depois de ser expulso do país pelo movimento houthi.

Os grupos xiitas zaidis vêm do empobrecido norte do país, e suas objeções às reformas neoliberais de Hadi, incluindo a redução dos subsídios aos combustíveis e um esquema de federalização, tornaram-se pontos de encontro para um movimento de massa dos pobres do Iêmen.

A coalizão - Emirados Árabes Unidos, Marrocos, Sudão e Estados Unidos, além de várias outras nações - liderada pela Arábia Saudita acabou lançando uma campanha militar para devolver Hadi ao poder. No entanto, em 2022, todos, exceto Riad e Abu Dhabi, saíram da guerra.

A ONU classificou o conflito como a pior crise humanitária do mundo. Segundo estimativas da organização, cerca de 400.000 iemenitas foram mortos pela guerra.

Nos últimos anos, os houthis expandiram constantemente seu controle para fora da capital Sanaa, limitando o governo de Hadi a uma faixa de terra em Áden e uma parte cada vez menor das províncias de Marib e Shabwa no norte do país.

