Scholz admite que sanções contra Rússia prejudicam a economia alemã

TASS - Em seu discurso na abertura da feira comercial Hannover Messe no domingo (29), o chanceler alemão Olaf Scholz admitiu que as sanções anti-russas têm um custo para a economia alemã.

"Elas [as sanções] estão atingindo duramente a liderança russa e a economia russa, e fica cada vez mais difícil a cada dia", disse Scholz. "Simultaneamente, estamos nos certificando de que [as sanções] não nos atinjam e a nossos parceiros na Europa com mais força do que a Rússia".

"É uma coisa boa que as empresas apoiem esta política. Eu sei que isso acarreta perdas econômicas para muitas empresas. Estamos tentando evitar danos mais sérios com a ajuda de empréstimos, prêmios e pacotes de ajuda direcionados", continuou ele. "Apesar disso, as perdas ainda são uma realidade. Mas direi que essas perdas são muito menores do que o preço que teremos que pagar se [o presidente russo Vladimir] Putin for bem-sucedido".

Em suas palavras, o objetivo da Alemanha era que o conflito na Ucrânia terminasse o mais rápido possível.

