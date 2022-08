Scholz declara intenção de criar novo sistema de defesa aérea na Europa

Apoie o 247

TASS - O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, declarou a intenção de unir esforços com os vizinhos europeus para criar um novo sistema de defesa aérea comum na União Europeia. Ele defendeu essa opinião nesta segunda-feira (29), durante conferência na Universidade Charles, em Praga. A declaração foi transmitida no site do governo alemão.

"Um sistema criado por esforços conjuntos seria um benefício de segurança para toda a Europa", disse Scholz, acrescentando que seria menos caro e mais eficiente do que qualquer solução em nível nacional.

Scholz disse que nos próximos anos a Alemanha investirá muito mais no fortalecimento de seu sistema de defesa aérea e o construirá de forma que seus vizinhos europeus também possam participar. Entre os prováveis ​​parceiros, Scholz mencionou a Holanda, a Polônia, os países bálticos, a Eslováquia, a República Tcheca e os países escandinavos. Scholz acredita que a Europa deve eliminar seu atraso em questões como proteção contra ameaças do ar e do espaço sideral.

