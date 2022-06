Scholz defende Merkel e apoia espírito de reconciliação com a Rússia

Apoie o 247

247 - "A tentativa de reconciliação nunca pode estar errada, nem a tentativa de conviver pacificamente", disse o chanceler alemão, Olaf Scholz, à emissora n-tv. Scholz vem recebendo críticas da Ucrânia e seus aliados mais radicais por hesitar em enviar equipamentos militares ao país do Leste Europeu.

"Eu me vejo perto da minha antecessora", acrescentou o chefe de estado, em referência às declarações recentes de Angela Merkel em defesa de um "modus vivendi" com Vladimir Putin "para não nos encontrarmos em um estado de guerra".

Entretanto, Scholz, que foi ministro das Finanças e vice-chanceler no quarto e último governo de Merkel, disse que foi um erro tornar a Alemanha dependente da energia russa. "Mas foi um erro na política econômica alemã termos concentrado demais nosso suprimento de energia na Rússia sem construir a infraestrutura necessária para que pudéssemos mudar rapidamente de rumo se o pior acontecesse", criticou Scholz.

Mais recentemente, na sexta-feira, Merkel comentou sua política em relação à Rússia em sua primeira entrevista desde que deixou o cargo de chanceler. Ela negou que esperava “mudar” a Rússia por meio do comércio -- algo sobre o qual a mídia alemã especulou e a criticou quando Moscou lançou sua operação militar na Ucrânia. Em vez disso, sua política era construir laços com “a segunda [nação] com armas nucleares mais poderosa do mundo”, destacou Merkel.

