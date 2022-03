Scholz e Macron exigem cessar-fogo em telefonema com Putin, afirma governo alemão

Os dois líderes europeus telefonaram a Putin depois do fracasso das negociações entre Rússia e Ucrânia na Turquia edit

247 com Reuters - O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, e o presidente da França, Emmanuel Macron, telefonaram ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, nesta quinta-feira (10) e exigiram um imediato cessar-fogo na guerra contra a Ucrânia. O telefonema aconteceu pouco depois do fracasso da reunião entre os ministros das relações exteriores da Rússia e Ucrânia na Turquia.

A informação, segundo a Reuters, é de “uma autoridade do governo alemão”, relata o UOL. Macron e Scholz teriam dito a Putin que qualquer solução para a guerra na Ucrânia precisa ser alcançada por meio de negociações. Os três concordaram em manter contato próximo nos próximos dias, acrescentou a autoridade.

A invasão russa ao território ucraniano chegou ao 15º dia.

O ministro ucraniano das Relações Exteriores, Dmitro Kuleba, disse que a Rússia reafirmou as mesmas exigências por uma trégua. São elas: reconhecimento das áreas separatistas de Donetsk e Lugansk como repúblicas independentes; reconhecimento da Crimeia, anexada pelos russos unilateralmente em 2014, como território russo; garantia de que Ucrânia não entrará na Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) nem na União Europeia.

