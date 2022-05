Scholz garante que a Alemanha deixará de importar carvão russo no verão e petróleo bruto até o final de 2022

Apoie o 247

RT - A Alemanha está disposta a encerrar as importações de vários hidrocarbonetos russos nos próximos meses, confirmou no domingo passado o ministro das Relações Exteriores do país, Olaf Scholz, em entrevista ao jornal indiano The Indian Express.

Referindo-se às sanções impostas à Rússia após o início da operação militar especial na Ucrânia, o líder alemão reconheceu que “muitos países aderiram […], embora isso implique necessariamente custos económicos”, salientando que a resposta de Berlim será ainda mais dura.

"Agora, estamos implementando uma política muito ambiciosa para reduzir nossa dependência de combustíveis fósseis importados da Rússia. Pararemos de importar carvão russo neste verão, eliminaremos gradualmente [o consumo] de petróleo russo até o final do ano e reduziremos drasticamente as importações de gás da Rússia", prometeu Scholz.

Além disso, o chanceler alemão acredita que os problemas econômicos globais gerados pelo conflito russo-ucraniano não se limitarão ao combustível. "Isso tem sérias consequências para a economia global, afetando, por exemplo, o fornecimento de trigo e a segurança alimentar em todo o mundo", disse ele, prometendo que Berlim tentaria aliviar esse efeito como presidente do G7.

Em abril, Scholz já se manifestou a favor da rejeição do carvão, petróleo e gás russos. No entanto, o político salientou então que "deveria ter sido garantido desde o início que outros fornecedores também poderiam ser utilizados em muito pouco tempo".

Por sua vez, Moscou também está diversificando suas exportações de hidrocarbonetos já afetadas pelas sanções europeias. Em particular, em março, a China mais que dobrou suas compras de carvão russo.

